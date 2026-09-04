Заказы не останутся без спроса

По данным «РИА Рейтинг», в первом полугодии 2026 года Воронежская область показала максимальный прирост потребительского спроса в Черноземье — 7,44%, Липецкая — минимальный (3,78%). Среднедушевые расходы в Воронежской области составили 48,6 против 46,1 тыс. руб. в Липецкой. При этом меньше всего тратили в Тамбовской области — 38,4 тыс. руб. Опрошенные «Ъ-Черноземье» эксперты отмечают, что покупатели стали более избирательными. Вместе с этим июльские атаки на склады увеличивают нагрузку на бизнес, однако сам спрос будет зависеть от покупательской способности населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Динамика потребительского рынка Черноземья еще не ощутила давления после ударов по инфраструктуре крупных маркетплейсов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Динамика потребительского рынка Черноземья еще не ощутила давления после ударов по инфраструктуре крупных маркетплейсов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия 2026 года Воронежская область показала максимальный прирост потребительского спроса среди регионов Черноземья — 7,44% к уровню аналогичного периода прошлого года. Среднедушевые расходы воронежцев составили 48,6 тыс. руб. в месяц, следует из данных «РИА Рейтинг». Воронежская область стала единственным регионом Черноземья, вошедшим в общероссийскую двадцатку по темпам роста потребительского спроса, и заняла 17-е место.

Далее следует Белгородская область, где показатель вырос на 7,06%, а среднедушевые расходы составили 45,3 тыс. руб. В Орловской области потребительский спрос увеличился на 6,51%, при этом жители тратили в среднем 39,9 тыс. руб. в месяц. В Курской области рост составил 5,54%, среднедушевые расходы — 41,3 тыс. руб.

В Тамбовской области потребительский спрос вырос на 4,8%, при этом регион сохранил самый низкий уровень среднедушевых расходов в Черноземье — 38,4 тыс. руб. Минимальный прирост спроса отмечен в Липецкой области — 3,78%. При этом по уровню среднедушевых расходов регион занимает второе место в макрорегионе: 46,1 тыс. руб. на человека в месяц.

Лидерами по уровню среднедушевых расходов в России в целом стали Москва, где траты составили 92,6 тыс. руб. в месяц, Санкт-Петербург — 79 тыс. руб. и Сахалинская область — 69,3 тыс. руб. В регионах с минимальными показателями расходы населения находятся в диапазоне 25–33 тыс. руб. в месяц. Исследование подготовлено Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным официальной статистики. Динамика спроса оценивалась по объему потребительских трат, скорректированному с учетом инфляции. Среднедушевые потребительские расходы рассчитывались на основе данных об обороте розничной торговли и общепита, а также объеме платных услуг: общую сумму среднемесячных трат в регионе делили на численность населения. Эти данные отражают ситуацию в январе—июне и не учитывают последствия атак на склады маркетплейсов, начавшихся в июле. Опрошенные «Ъ-Черноземье» эксперты оценили их возможное влияние на дальнейшую динамику спроса и торговлю.

Тренд-аналитик и специалист по товарам сегмента одежды на маркетплейсах Татьяна Никитенко считает, что спрос на одежду остался на прежнем уровне, однако покупатели стали более избирательными. «Покупатель стал более избирательным, более тщательно подходит к выбору товаров, смотрит в сторону трендовых моделей и выбирает вещь, которую можно сочетать с другой одеждой»,— говорит госпожа Никитенко. Она связывает это с общим ростом цен и переходом к «более вдумчивому потреблению»: «Берут одну более качественную вещь вместо двух менее качественных».

Атаки на складские комплексы Wildberries и Ozon, начавшиеся в середине июля и затронувшие в том числе Воронежскую, Белгородскую и Тамбовскую области, заставили продавцов на маркетплейсах менять стратегии работы. «Все сгоревшие товары — это огромные убытки для продавцов»,— говорит госпожа Никитенко. По ее словам, продавцы разделились на три группы: «те, кто уходит с маркетплейсов, кто находится в стадии замирания и кто идет дальше».

Кроме того, многие теперь заказывают небольшие партии товаров, чтобы быстро их реализовать и «не платить деньги за хранение на складах».

Основатель «Академии ритейла», доцент МГИМО Алексей Филатов считает, что непосредственного влияния атак БПЛА на потребительский спрос пока не наблюдается. По его словам, доля поврежденных складов относительно невелика, а за последние пять-семь лет объем складских помещений в торговле фактически удвоился благодаря развитию маркетплейсов. К мощностям сетевой розницы добавились сопоставимые складские мощности маркетплейсов. Одновременно увеличились и товарные запасы, что создало резерв для поддержания доступности товаров.

«По-настоящему негативно влияют настроения потребителей. Мы стали реже совершать крупные покупки, вести себя предельно консервативно. Сокращение среднего чека онлайн-покупок началось еще до атак»,— говорит господин Филатов.

При этом, по его оценке, потребители активнее тратят на готовую еду, посещение фуд-кортов и отдельные категории одежды. Господин Филатов связывает это в том числе с эмоциональным напряжением, которое потребители стремятся компенсировать доступными и удобными покупками.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что атаки могут стать ограничителем для торговли, однако их влияние «вряд ли окажется определяющим».

Последствия уже проявляются в логистике: увеличиваются сроки доставки, часть заказов задерживается или перенаправляется, может сокращаться доступность отдельных товарных категорий в пунктах выдачи.

Одновременно растут расходы продавцов на хранение и перевозку, что потенциально способно отразиться на стоимости товаров. Вместе с этим продавцы увеличивают скидки, стремясь быстрее реализовать складские запасы и снизить риски их утраты. «Потребность в товарах при временных перебоях в работе отдельных складов не исчезает. Скорее, часть потребительских расходов перераспределяется между каналами — от одной торговой площадки к другой, из онлайн-торговли в сетевую и локальную розницу»,— говорит господин Жарский.

Полностью заменить маркетплейсы традиционная торговля уже не сможет: для покупателей сохраняют значение цена, ассортимент и удобство доставки.

Наиболее вероятным сценарием для Черноземья господин Жарский считает не резкое сокращение потребления, а замедление его роста и изменение структуры покупок. В целом динамика спроса будет определяться прежде всего доходами населения, кредитной активностью и доступностью товаров.

Анна Швечикова