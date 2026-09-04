Члены нового клуба «СВОи» проведут свыше 50 «Уроков мужества» в школах Ижевска

40 участников спецоперации вступили в новый клуб «СВОи», узнал «Ъ-Удмуртия». Ветераны займутся «Уроками мужества» в школах Ижевска, наставничеством над подростками и помощью прибывшим с линии фронта. Проект реализуется за счет гранта в размере 2,8 млн руб. от Фонда президентских грантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед участниками клуба выступает председатель Ассоциации ветеранов СВО в Удмуртии Олег Матвеев

Фото: Евгений Князев Перед участниками клуба выступает председатель Ассоциации ветеранов СВО в Удмуртии Олег Матвеев

Фото: Евгений Князев

Участники СВО будут обучаться по четырем направлениям: публичные выступления и ораторское мастерство, методики проведения «Уроков о важном», психологическая устойчивость и адаптация, а также лидерство. Для этого в команду вошли тренер по коммуникациям и психолог.

Бывшие военнослужащие проведут не менее 50 уроков за 10 месяцев. К проекту подключились 16 школ Ижевска. Планируемый охват — 1 тыс. детей. Кроме того, будет сформировано 30 наставнических пар из участников СВО и подростков в трудной жизненной ситуации.

Координатор проекта Мария Мельникова заверила корреспондента, что это «не разовое мероприятие». Цель проекта — «формирование сообщества ветеранов, потому что их будет больше». По задумке, участники клуба станут авторитетными лидерами среди тех, кто только вернулся из зоны боевых действий, и будут им помогать. В дальнейшем клуб будет существовать на базе региональной Ассоциации ветеранов СВО.

На вопрос корреспондента о том, будут ли ветеранам платить за уроки, госпожа Мельникова ответила: «Продавать свой патриотизм по какому-то тарифу как-то неправильно».

Какие ценности бывшие солдаты хотят прививать подросткам, будут ли платить членам клуба за уроки, в чем глобальный замысел сообщества и проигрывает ли Россия информационную войну, на месте выяснял корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Подробнее об этом читайте в репортаже «Солдаты сменят винтовки на указки».