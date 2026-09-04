Испанские страсти, ралли-рейд и «хвостатая» благотворительность

На предстоящей неделе Челябинск начнет серию праздничных мероприятий, приуроченных к 290-летию города. В программе — соревнования по городскому ориентированию, экстремальное мотошоу и этап чемпионата России по ралли-рейдам. Театральный сезон откроется масштабной премьерой испанской трагедии в Театре драмы, а любителей камерных форматов ждут «белые ночи» по Достоевскому и концерты в полной темноте.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

События и досуг

В Челябинском городском бору 5 сентября в 10:00 продолжится фестиваль «Зеленый шум». Участникам предложат наблюдение за птицами под руководством орнитолога Георгия Кравченко и творческую сессию с художницей Полиной Сырцовой. Проект нацелен на исследование природного ландшафта мегаполиса в преддверии его юбилея. Требуется предварительная регистрация. 0+

От штаба хранителей наследия (ул. Труда, 89) 5 сентября в 10:00 стартует проект «Бегущий город». Это формат городского ориентирования, в котором командам (от 2 до 5 человек) необходимо на скорость находить контрольные точки, зашифрованные организаторами. Передвижение разрешено пешком, на велосипедах или общественном транспорте. Участие бесплатное. 0+

У площадки «Торгового центра» на улице Каслинской, 4 сентября пройдут соревнования по СуперЭндуро «Мото Экстрим 74». В программе — квалификационные заезды pro-райдеров, суперпул на время и три финальных заезда. Специальным гостем спортивного шоу станет музыкальная группа LILOVA. Начало в 12:00, вход для зрителей свободный. 0+

На крыше бара «Хоппи Мандейс» 6 сентября в 17:00 организуют благотворительный сбор владельцев собак. В программе — знакомство питомцев и дегустация лакомств. Часть выручки от продажи угощений будет направлена в приют «Волчок». Вход свободный. 18+

На парковке ледовой арены «Трактор» с 10 сентября начнется подготовка и официальный старт III этапа чемпионата России по ралли-рейдам «УРАЛьский Рубеж». Соревнования, приуроченные к юбилею города, соберут ведущие экипажи страны на внедорожниках и грузовиках. Зрители смогут увидеть технику в открытом сервисном парке и поприветствовать участников на торжественном старте. Вход свободный. 0+

Фасад зала камерной и органной музыки «Родина» с 4 по 6 сентября станет площадкой для шоу архитектурного мэппинга. С 20:30 до 23:00 здесь будут транслировать видеопроекции, интегрированные в экстерьер здания. 0+

Спектакли

Челябинский театр драмы имени Наума Орлова 11 сентября открывает новый сезон премьерой спектакля «Сид» (16+) по пьесе Пьера Корнеля. Постановка Марии Рыбасовой в жанре трагикомедии рассказывает о классическом конфликте любви и долга чести в декорациях средневековой Севильи. Постановка обещает жесткую и динамичную историю в духе «дворцовых интриг», лишенную академической статичности. Начало в 18:00. Стоимость билетов — от 500 до 1500 руб.

В Молодежном театре 6 сентября в 19:00 покажут спектакль малой формы «Белые ночи» (16+). Режиссер Карим Вахитов переосмыслил сентиментальный роман Достоевского, превратив его в историю об обостренном восприятии реальности, где бетонный забор становится местом обнажения чувств. Из-за особенностей рассадки вход в зал после третьего звонка строго запрещен. Подробнее читайте в рецензии “Ъ-Южный Урал”. Стоимость билетов — от 700 руб.

Концерты и стендап

В Конгресс-холле на проспекте Ленина 9 сентября выступит стендап-комик Гурам Амарян с новой программой «Базар». Артист представит монолог о бытовых конфликтах, разнице взглядов в браке и абсурде повседневности. Начало в 20:00. Стоимость билета — 1600–3300 руб. 18+

В кинотеатре «Знамя» 11 сентября в 19:00 пройдет вечер «Музыка в темноте». Слушателям предложат прикоснуться к живой музыкой в полумраке, чтобы обострить чувства и сконцентрировать внимание только на звуке. Стоимость билета — 600 руб. 12+

В органном зале «Родина» 6 сентября в 12:00 состоится «Час органной музыки». Народный артист России Владимир Хомяков исполнит произведения И. С. Баха и мастеров классической школы. Формат включает общение со слушателями и экскурсию к инструменту. 6+

В Стендап-клубе 4 и 5 сентября запланированы вечера «Опытного микрофона» и формат «Быстрых свиданий». В первом случае профессиональные комики будут обкатывать новый материал на публике, во втором — зрители станут свидетелями (или участниками) юмористического шоу по поиску идеальных пар под присмотром ведущих. Начало в 19:00. Стоимость — от 500 руб. 18+

Евгений Рыженьков