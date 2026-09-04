«Уфагортранс» подаст жалобу на решение суда по иску к УФАС по Башкирии

МКУ «Уфагортранс» намерено обжаловать решение арбитражного суда Башкирии, который отказался отменить предупреждение республиканского УФАС. «В установленные законом сроки в вышестоящую инстанцию будет подана апелляционная жалоба»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации города.

В декабре 2025 года антимонопольное ведомство установило, что «Уфагортранс» без проведения торгов заключил с компаниями «Тандем Уфа», «Медиамолл» и «Три на шесть» контракты на установку рекламных конструкций на 98 остановках общественного транспорта в Уфе. УФАС усмотрело в этом нарушение закона о защите конкуренции и обязало «Уфагортранс» отменить контракты и провести торги.

Подробнее о споре «Уфагортранса» с УФАС по Башкирии — в статье «Последнее антимонопольное предупреждение».

Олег Вахитов