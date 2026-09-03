Последнее антимонопольное предупреждение
УФАС нашел нарушения в содержании остановок в Уфе
Муниципальный «Уфагортранс» не смог в арбитражном суде Башкирии отменить предупреждение республиканского УФАС. В декабре 2025 года ведомство установило, что учреждение без проведения торгов заключило с компаниями «Тандем Уфа», «Медиамолл» и «Три на шесть» контракты на установку рекламных конструкций на остановках общественного транспорта в Уфе. УФАС усмотрело в этом нарушение закона о защите конкуренции и обязало «Уфагортранс» уведомить компании о расторжении договоров и провести торги. Суд с позицией антимонопольной службы согласился. Юристы полагают, что если решение суда устоит, то бюджет города может понести финансовые затраты.
"Уфагортранс" пытаются обязать провести торги для содержания остановок в городе
Фото: Дмитрий Колпаков
Арбитражный суд Башкирии оставил в силе предупреждение муниципальному казенному учреждению «Уфагортранс» о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Спорный документ был выдан республиканским управлением ФАС в декабре 2025 года. Тогда антимонопольная служба установила, что в августе-октябре «Уфагортранс» без проведения торгов заключил с ООО «Тандем Уфа», ООО «Коммуникационное агентство «Медиамолл» и ООО «Три на шесть» десятилетние договоры на обслуживание остановочных павильонов с правом установки и эксплуатации рекламных конструкций.
По условиям контрактов, подрядчики обязались очищать остановки от грязи, пыли, снега и льда, рекламных объявлений и граффити, а также оперативно их ремонтировать. Взамен компании получили право установить свои рекламные конструкции «с целью возмещения понесенных расходов на обслуживание остановочных павильонов». За размещение рекламы компании должны были перечислять «Уфагортрансу» «определенную в договоре сумму» (в решении суда она не указана).
«Тандем Уфа» получил в аренду четыре остановочных павильона, «Три на шесть» — 13, а «Медиамолл» — 81 павильон.
С жалобой в ведомство, следует из материалов дела, обратился один из старейших участников рынка наружной рекламы в Уфе — ООО «Солнечный круг».
Как установило антимонопольное ведомство, в действиях муниципального учреждения усматривались признаки ограничения конкуренции. УФАС направил «Уфагортрансу» предупреждение о необходимости до 21 января этого года прекратить нарушение: уведомить компании о недействительности договоров и провести торги.
«Уфагортранс» предупреждение выполнять не стал, а подал иск о признании документа УФАС незаконным.
В своих доводах учреждение настаивало на том, что к спорным правоотношениям не должны применяться нормы законодательства о контрактной системе, поскольку, по их мнению, отсутствовало бюджетное финансирование. По мнению учреждения, УФАС и суд должны были руководствоваться нормами закона о рекламе и разграничением движимого и недвижимого имущества, так как спор связан с размещением рекламных конструкций.
Арбитражный суд Башкирии указал, что «Уфагортрансу» переданы муниципальные функции по вопросам содержания остановок общественного транспорта, а значит на него действуют запреты, установленные для органов власти законом «О защите конкуренции». Поэтому, перекладывая на подрядчиков обязанности по обслуживанию и содержанию остановок , учреждение было обязано руководствоваться «принципами состязательности, прозрачности и обеспечения конкуренции». «Кроме того в отсутствие каких-либо критериев на облуживание было передано неравное количество остановочных павильонов»,— отметил суд.
Получить комментарии «Уфагортранса» вчера не удалось.
Адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Тимур Галимов назвал выводы суда обоснованными, а перспективы отмены решения в апелляции — ограниченными. «Ключевой вывод суда верен. «Уфагортранс», за которым закреплено техническое содержание остановочных павильонов, передал их третьим лицам без конкурентных процедур и без публикации информации о такой возможности. Тем самым учреждение создало преимущество конкретным хозяйствующим субъектам»,— отметил эксперт. По его мнению, «Уфагортранс» может попытаться обжаловать решение суда в апелляции на основании того, что вывод о ничтожности договора делает суд, а не само учреждение.
При этом полагает, Тимур Галимов, если решение суда устоит, то спорные договоры будут прекращены, а компании могут потребовать от «Уфагортранса» возврата вложений в рекламные конструкции.
«Потребность в обслуживании павильонов при этом никуда не исчезает, и закрывать ее придется уже через конкурентные процедуры — с бюджетным финансированием, которого учреждение и стремилось избежать»,— пояснил адвокат.