Последнее антимонопольное предупреждение

Муниципальный «Уфагортранс» не смог в арбитражном суде Башкирии отменить предупреждение республиканского УФАС. В декабре 2025 года ведомство установило, что учреждение без проведения торгов заключило с компаниями «Тандем Уфа», «Медиамолл» и «Три на шесть» контракты на установку рекламных конструкций на остановках общественного транспорта в Уфе. УФАС усмотрело в этом нарушение закона о защите конкуренции и обязало «Уфагортранс» уведомить компании о расторжении договоров и провести торги. Суд с позицией антимонопольной службы согласился. Юристы полагают, что если решение суда устоит, то бюджет города может понести финансовые затраты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Уфагортранс" пытаются обязать провести торги для содержания остановок в городе

Фото: Дмитрий Колпаков "Уфагортранс" пытаются обязать провести торги для содержания остановок в городе

Фото: Дмитрий Колпаков

Арбитражный суд Башкирии оставил в силе предупреждение муниципальному казенному учреждению «Уфагортранс» о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Спорный документ был выдан республиканским управлением ФАС в декабре 2025 года. Тогда антимонопольная служба установила, что в августе-октябре «Уфагортранс» без проведения торгов заключил с ООО «Тандем Уфа», ООО «Коммуникационное агентство «Медиамолл» и ООО «Три на шесть» десятилетние договоры на обслуживание остановочных павильонов с правом установки и эксплуатации рекламных конструкций.

По условиям контрактов, подрядчики обязались очищать остановки от грязи, пыли, снега и льда, рекламных объявлений и граффити, а также оперативно их ремонтировать. Взамен компании получили право установить свои рекламные конструкции «с целью возмещения понесенных расходов на обслуживание остановочных павильонов». За размещение рекламы компании должны были перечислять «Уфагортрансу» «определенную в договоре сумму» (в решении суда она не указана).

«Тандем Уфа» получил в аренду четыре остановочных павильона, «Три на шесть» — 13, а «Медиамолл» — 81 павильон.

С жалобой в ведомство, следует из материалов дела, обратился один из старейших участников рынка наружной рекламы в Уфе — ООО «Солнечный круг».

Как установило антимонопольное ведомство, в действиях муниципального учреждения усматривались признаки ограничения конкуренции. УФАС направил «Уфагортрансу» предупреждение о необходимости до 21 января этого года прекратить нарушение: уведомить компании о недействительности договоров и провести торги.

«Уфагортранс» предупреждение выполнять не стал, а подал иск о признании документа УФАС незаконным.

В своих доводах учреждение настаивало на том, что к спорным правоотношениям не должны применяться нормы законодательства о контрактной системе, поскольку, по их мнению, отсутствовало бюджетное финансирование. По мнению учреждения, УФАС и суд должны были руководствоваться нормами закона о рекламе и разграничением движимого и недвижимого имущества, так как спор связан с размещением рекламных конструкций.

Арбитражный суд Башкирии указал, что «Уфагортрансу» переданы муниципальные функции по вопросам содержания остановок общественного транспорта, а значит на него действуют запреты, установленные для органов власти законом «О защите конкуренции». Поэтому, перекладывая на подрядчиков обязанности по обслуживанию и содержанию остановок , учреждение было обязано руководствоваться «принципами состязательности, прозрачности и обеспечения конкуренции». «Кроме того в отсутствие каких-либо критериев на облуживание было передано неравное количество остановочных павильонов»,— отметил суд.

Получить комментарии «Уфагортранса» вчера не удалось.

Адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Тимур Галимов назвал выводы суда обоснованными, а перспективы отмены решения в апелляции — ограниченными. «Ключевой вывод суда верен. «Уфагортранс», за которым закреплено техническое содержание остановочных павильонов, передал их третьим лицам без конкурентных процедур и без публикации информации о такой возможности. Тем самым учреждение создало преимущество конкретным хозяйствующим субъектам»,— отметил эксперт. По его мнению, «Уфагортранс» может попытаться обжаловать решение суда в апелляции на основании того, что вывод о ничтожности договора делает суд, а не само учреждение.

При этом полагает, Тимур Галимов, если решение суда устоит, то спорные договоры будут прекращены, а компании могут потребовать от «Уфагортранса» возврата вложений в рекламные конструкции.

«Потребность в обслуживании павильонов при этом никуда не исчезает, и закрывать ее придется уже через конкурентные процедуры — с бюджетным финансированием, которого учреждение и стремилось избежать»,— пояснил адвокат.

Булат Баширов