«Калашников» отгрузил очередную партию АК-12 госзаказчику

Оборонный концерн «Калашников» отправил крупную партию автоматов АК-12 образца 2023 года госзаказчику. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«Предприятие постоянно совершенствует 5,45-мм АК-12 на основе обратной связи из зоны проведения СВО, что делает модель вершиной линейки автоматов Калашникова»,— говорится в сообщении. Отмечается, что интерес к семейству АК «неуклонно» растет также и среди иностранных партнеров.

Напомним, на Восточном экономическом форуме, проводимом 1-4 сентября во Владивостоке, концерн планировал показать новый АК-12+ с утолщенным стволом.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.