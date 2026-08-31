Концерн «Калашников» покажет новый АК-12 с утолщенным стволом на ВЭФ

Оборонный концерн «Калашников» покажет новый 5,45-мм автомат АК-12+ с утолщенным стволом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Сейчас идет освоение модели в серийное производство.

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«Цель проекта — создание уникального стрелкового комплекса повышенной кучности на базе автомата АК-12 для специальных подразделений, укомплектованного современными оптико-электронными прицельными комплексами с целью обеспечения возможности вести стрельбу с высокой точностью на средних дистанциях в любое время суток и в условиях ограниченной видимости»,— сообщает пресс-служба концерна.

Среди конструктивных особенностей — утолщена стенка ствола, исключена ствольная арматура для крепления антабки, гранатомета и штык-ножа, увеличен контур газовой камеры, установлено удлиненное цевье. Кроме того, выполнена резьба в дульной части ствола для установки сменного щелевого пламегасителя и дульного тормоза компенсатора, изменены прицельные приспособления.

11-й Восточный экономический форум пройдет 1-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Изделие выставят в павильоне центра «Воин» на выставке «Улица Дальнего Востока». Участие подтвердили представители 80 стран.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что Индия успешно провела испытания автомата АК-203 под названием Sher, полностью собранного из комплектующих местного производства.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.