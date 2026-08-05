Средняя зарплата в Курской области выросла до 82 тысяч рублей

Средняя начисленная заработная плата работников организаций в мае 2026 года составила в Курской области 81,7 тыс. руб. По сравнению с маем 2025-го (год к году) сумма выросла на 9,7%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Курскстатом в докладе о социально-экономическом положении региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В период с января по май этого года среднемесячная зарплата в регионе составляла около 80,5 тыс. руб. По отношению к аналогичному периоду прошлого года рост в номинальном выражении оценивается в 14,9%. В реальном выражении он составил 7,9%.

В конце июля «Ъ-Черноземье» также сообщал, что рост промышленного производства в Курской области в первом полугодии 2026-го по сравнению с аналогичным периодом 2025-го составил 10,9%. На увеличение показателя повлиял рост объема выпуска продукции обрабатывающих производств на 13,3%, а также рост на 28,2% по виду деятельности «обеспечение электроэнергией, газом и паром».

Денис Данилов