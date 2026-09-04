Администрация Ижевска решила ликвидировать МКП «Горсвет»
Администрация Ижевска постановила ликвидировать МКП «Горсвет». Соответствующее уведомление от 3 сентября обнаружил «Ъ-Удмуртия» на Федресурсе. У кредиторов есть два месяца на выдвижение требований. Вероятно, «Горсвет» сменит юрлицо, где 100% доля будет у муниципалитета.
Фото: ros-spravka. ru
Напомним, в апреле суд обязал мэрию ликвидировать МКП по иску удмуртского УФАС. Управление настаивало, что муниципальное предприятие «не осуществляет ни один из видов деятельности, подпадающий под исключения из закона». С 2020 года действует норма о ликвидации или реорганизации МУП и МКП на конкурентных рынках. Горадминистрация должна была ликвидировать «Горсвет» в течение шести месяцев.
По данным картотеки арбитражных дел, «Горсвет» подал встречный иск к УФАС о признании решения незаконным. Предварительное судебное заседание было назначено на 25 апреля, позднее его перенесли на 18 июня. Далее его еще несколько раз переносили, следующее разбирательство запланировано на 30 сентября.
МКП «Горсвет» было зарегистрировано 24 августа 1992 года в Ижевске. На 31 декабря 2025 года собственный капитал предприятия составил 375,8 тыс. руб. Учредителем с 2002 года является администрация Ижевска, а директор компании с 2019 года — Константин Федоров. За 2025 год выручка компании составила 52,1 млн руб., прибыль от продажи — 4,3 млн руб. Чистая прибыль — 265 тыс. руб. Основной деятельностью компании было распределение электроэнергии.