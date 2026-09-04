Администрация Ижевска решила ликвидировать МКП «Горсвет»

Администрация Ижевска постановила ликвидировать МКП «Горсвет». Соответствующее уведомление от 3 сентября обнаружил «Ъ-Удмуртия» на Федресурсе. У кредиторов есть два месяца на выдвижение требований. Вероятно, «Горсвет» сменит юрлицо, где 100% доля будет у муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ros-spravka. ru Фото: ros-spravka. ru

Напомним, в апреле суд обязал мэрию ликвидировать МКП по иску удмуртского УФАС. Управление настаивало, что муниципальное предприятие «не осуществляет ни один из видов деятельности, подпадающий под исключения из закона». С 2020 года действует норма о ликвидации или реорганизации МУП и МКП на конкурентных рынках. Горадминистрация должна была ликвидировать «Горсвет» в течение шести месяцев.

По данным картотеки арбитражных дел, «Горсвет» подал встречный иск к УФАС о признании решения незаконным. Предварительное судебное заседание было назначено на 25 апреля, позднее его перенесли на 18 июня. Далее его еще несколько раз переносили, следующее разбирательство запланировано на 30 сентября.