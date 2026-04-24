В Ижевске планируют ликвидировать МКП «Горсвет»

МКП Ижевска «Горсвет» собираются ликвидировать по решению суда после иска регионального УФАС. Администрация города не смогла доказать в суде, что предприятие не нарушало принципов конкуренции на рынке. Об этом сообщает республиканское отделение управления антимонопольной службы.

Управление указывает, что МКП «не осуществлял ни один из видов деятельности, подпадающий под исключения из закона». Поэтому городской администрации необходимо было либо реорганизовать, либо ликвидировать компанию.

Из материалов дела следует, что администрация игнорировала решение о ликвидации «Горсвет» до 1 января 2025 года, предполагая, что предприятие не действует на конкурентных товарных рынках.

По иску регионального УФАС суд решил, что оснований для сохранения МКП Ижевска «Горсвет» в форме унитарного предприятия нет и постановил ликвидировать предприятие. Семнадцатый арбитражный суд оставил апелляцию МКП «Горсвет» без удовлетворения. Администрации Ижевска поручено предприятие в течение 6 месяцев.

Отметим, что по данным картотеки арбитражных дел, «Горсвет» подал встречный иск на УФАС о признании незаконным ранее принятое решение. Предварительное судебное заседание было назначено на 25 апреля, однако позднее его перенесли на 18 июня 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», МКП «Горсвет» было зарегистрировано 24 августа 1992 года в Ижевске. На 31 декабря 2025 года собственный капитал предприятия составил 375,8 тыс. руб. Учредителем с 2002 года является администрация Ижевска, а директор компании с 2019 года — Константин Федоров. За 2025 год выручка компании составила 52,1 млн руб., прибыль от продажи — 4,3 млн руб. Чистая прибыль — 265 тыс. руб. Основной деятельностью компании было распределение электроэнергии.