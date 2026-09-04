АвтоВАЗ показал эксклюзивное фото Lada Azimut перед производством
АвтоВАЗ показал, как выглядит технологичный кроссовер Lada Azimut перед началом производства. Оно стартует в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба предприятия.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
В текущем году будет выпущено несколько тысяч товарных машин Lada Azimut. А в 2027 году производственный план составит несколько десятков тысяч единиц.
Кроссовер уже прошел основные краш-тесты.
С конца июля до середины августа сотрудники АвтоВАЗа находились в корпоративном отпуске, во время которого в числе прочего было обновлено оборудование, необходимое для производства Lada Azimut.