Вложения воронежских предприятий в основной капитал упали на 14% за год

За январь — июнь 2026-го инвестиции в основной капитал предприятий Воронежской области с учетом неформальной экономики составили 122,9 млрд руб. Это на 14% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба Воронежстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На приобретение машин, оборудования и хозинвентаря пришлось 34,9% всех вложений, на строительство зданий и сооружений (кроме жилья) — 31,4%, на возведение жилья — 24,4%. Объем инвестиций по организациям без учета малого бизнеса и скрытых данных достиг 80,2 млрд руб. — это 65,3% от совокупного показателя.

54,5% общего объема вложений в основной капитал финансировались за счет собственных средств предприятий. Доля привлеченных ресурсов составила 45,5%.

Рост инвестиционной активности в первом полугодии зафиксирован лишь в одной сфере — сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве, где объем капиталовложений увеличился на 37,5%.

Сокращение вложений наблюдалось в большинстве отраслей. Наиболее значительное падение отмечено в добыче полезных ископаемых (в 4,3 раза), водоснабжении и утилизации отходов (в 3 раза), предоставлении прочих услуг (в 2,3 раза), образовании (в 2,2 раза), информации и связи (в 2,1 раза). Розничная и оптовая торговля потеряли 47,1% инвестиций, культура, спорт и досуг — 42,9%, здравоохранение — 42,8%, обрабатывающие производства — 38%, финансовый сектор — 34,1%. Инвестиции в гостиничный бизнес сократились на 31,3%, административную деятельность — на 28,9%, профессиональную и научную — на 27,6%, транспортировку и хранение — на 24,7%, энергетику — на 23,3%, государственное управление — на 19,5%, строительство — на 15,6%, операции с недвижимостью — на 14%.

В 2025 году инвестиции воронежских предприятий в основной капитал снизились на 11% — до 348,5 млрд руб.

Кабира Гасанова