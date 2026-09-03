Ветеран полиции через суд заставил орловское УМВД пересчитать пенсию за 30 лет

Орловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу местного жителя, потребовавшего пересчитать пенсию за выслугу лет и взыскать с местного управления МВД (УМВД) недополученные выплаты за период с 1988 по 2019 год. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, после окончания школы истец два месяца проходил службу в батальоне аэродромно-технического обеспечения. Затем он служил в Вооруженных силах СССР, а позднее перешел на службу в органы МВД СССР.

При увольнении в 1988 году период прохождения истцом службы в батальоне аэродромно-технического обеспечения не включили в выслугу лет из-за отсутствия подтверждающих документов. Пенсию ему назначили из расчета 29 лет 10 месяцев. В 2019 году мужчина самостоятельно нашел архивную справку, подтверждавшую два месяца службы, после чего размер пенсии пересчитали исходя из 30 лет выслуги. Однако доплаты за предыдущие годы ему не произвели.

«Ъ-Черноземье» обратился в Орловский областной суд за дополнительными комментариями, однако никто не взял трубку.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, указав, что перерасчет был произведен на основании заявления пенсионера. Областной суд не согласился с этим выводом. Выяснилось, что еще в 1988 году УМВД направило запрос в архив, однако допустило ошибку в указании места рождения истца. После получения ответа на исправленный запрос ведомство не предоставило необходимые дополнительные сведения и прекратило работу по подтверждению выслуги.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что ответчик не исполнил обязанность по своевременной и надлежащей подготовке документов для назначения пенсии, и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В конце августа стало известно, что в Воронежской области перечень оснований для отказа бывшим муниципальным служащим в прибавке к пенсии может быть расширен. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в областной думе.

Кабира Гасанова