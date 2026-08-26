Воронежским чиновникам откажут в прибавке к пенсии за статус иноагента

Количество причин для отказа бывшим муниципальным служащим в прибавке к пенсии может вырасти в Воронежской области. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в областной думе: сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Об этом сообщается на сайте облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Документ предполагает внесение изменений в областной закон № 139 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области». В частности, в части 2 статьи 6 предлагается исключить формулировку «за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями». Вместо нее причины отказа бывшим муниципальным служащим в прибавке к пенсии будет раскрывать часть 5. Там хотят прописать, что право на нее не будет распространяться на тех, кто был уволен в связи с утратой доверия президента, удален в отставку представительным органом муниципального образования или отрешен от должности по решению губернатора (пункты 1, 2 и 3 части 1 статьи 21 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»).

Кроме того, основанием для отказа могут стать переезд за пределы России, прекращение гражданства РФ или наличие гражданства иностранного государства (а также любого другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание в стране), приобретение статуса иноагента. Эти требования регулируются пунктами 6, 7 и 10 части 1 статьи 30 того же ФЗ. Последней причиной называется прекращение полномочий депутата представительного органа муниципального образования в случае его отсутствия на заседаниях в течение шести месяцев подряд без уважительных причин (часть 2 статьи 30 того же закона).

Поправки вступят в силу в течение десяти дней после официального опубликования.

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» пояснили, что изменения в областное законодательство вносятся для приведения в соответствие с федеральным. Их инициировало облправительство.

О спорном увеличении «золотых парашютов» для бывших губернаторов Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова