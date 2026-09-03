В Орловской области из-за падения обломков сбитого БПЛА ранены два человека

В результате падения обломков БПЛА в Новосильском и Свердловском районах Орловской области пострадали два человека. Им оказывают необходимую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и частный автотранспорт.

Минувшей ночью над Орловской областью ликвидировали 27 беспилотников.

По данным Минобороны, в ночь на 3 сентября на территории РФ были перехвачены и уничтожены 416 БПЛА. В макрорегионе, помимо Орловской области, их сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что в городе Новосиль Орловской области беспилотник попал в жилой дом. Днем решался вопрос об отселении жителей и замене окон.

Мария Свиридова