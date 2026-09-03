Беспилотник попал в жилой дом в городе Новосиль Орловской области

В городе Новосиль Орловской области беспилотник попал в жилой дом. В настоящее время решается вопрос об отселении жителей и замене окон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области со ссылкой на губернатора Андрея Клычкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Минувшей ночью над Орловской областью ликвидировали 27 БПЛА.

По данным Минобороны, в ночь на 3 сентября на территории РФ были перехвачены и уничтожены 416 БПЛА. В макрорегионе, помимо Орловской области, их ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что за минувшие выходные атакам ВСУ подвергся весь макрорегион. Силы ПВО уничтожили как минимум 561 беспилотник. В результате атак погибли шесть человек, еще 59 пострадали. Господин Клычков отчитался о ликвидации над Орловской областью шести беспилотников. Последствий не зафиксировано.

Мария Свиридова