Суд Волгограда огласил приговор экс-главе МКУ по делу о махинациях с квартирами

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор бывшему директору МКУ «Служба по обеспечению и реализации жилищной политики» Антону Гончарову (возглавлял «Жилслужбу» с апреля 2015 года по октябрь 2024-го). Соответствующая информация появилась в карточке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

Гончаров признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 285 УК РФ). Издание V1.RU со ссылкой на ответ объединенной пресс-службы судов региона сообщило, что экс-директору «Жилслужбы» назначено шесть лет колонии общего режима. Также ему запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на четыре года.

Согласно материалам дела, Антон Гончаров входил в группу, занимавшуюся незаконной продажей квартир, имевших признаки выморочного имущества. Он передавал соучастникам сведения о таких объектах. Другие члены группы, как установлено следствием, изготавливали подложные судебные решения, обеспечивали доступ в помещения, проводили ремонт и оформляли сделки купли-продажи. Всего по делу проходило 11 человек, Гончаров был единственным подсудимым на момент вынесения приговора.

В ходе обыска в рабочем кабинете экс-чиновника нашли кассовый аппарат, печати сельскохозяйственного предприятия из Иловлинского района, а также 70 паспортов иностранцев и банковские карты, оформленные на их имена. В СК уточняли, что чиновник совмещал работу в МКУ с неофициальной деятельностью в фирме, куда привлек и свою подчиненную в качестве бухгалтера.

Нина Шевченко