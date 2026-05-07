В Нижегородском кремле за 19 лет построили Дом правительства

На территории Нижегородского кремля завершили достройку здания Дома правительства, которое начали возводить в 2007 году. «Строительные работы завершены, получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»,— сообщили «Ъ-Приволжье» в управделами регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас формируется комплект документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Вопрос дальнейшего использования достроенных площадей пока прорабатывается. «Итоговое решение о размещении каких-либо исполнительных органов Нижегородской области или смежных структур не принято»,— добавили в управделами.

Итоговый объем финансирования на весь объект не уточняется.

Как писал «Ъ-Приволжье», строить Дом правительства начали в 2007 году, еще при губернаторе Валерии Шанцеве. В 2008 году работы остановили, не законсервировав, из-за чего впоследствии часть конструкций пришлось разбирать. Затем строительство поделили на блоки, которые вводят в обратном порядке: в 2018 году сдали третий блок, в 2020 году — второй, сейчас достроили первый блок. Работы по нему ведет ООО «Комплексстрой», срок их завершения в контракте был обозначен 15 декабря 2025 года.

Ирина Швецова