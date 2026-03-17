Инвестиции воронежских предприятий в основной капитал упали на 11% в 2025 году

В 2025 году инвестиции в основной капитал предприятий Воронежской области с учетом неформальной экономики достигли 348,5 млрд руб., что составило 88,9% к уровню предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольшая доля средств была направлена на приобретение машин, оборудования и хозяйственного инвентаря, а также на строительство зданий и сооружений (исключая жилье) — по 36,7% от общего объема. Еще 19,1% инвестиций пришлось на возведение жилья. При этом объем капиталовложений по организациям (без учета малого бизнеса и скрытых данных) составил 228,6 млрд руб. — это 65,6% от совокупного показателя.

51,5% общего объема инвестиций в основной капитал финансировалось за счет собственных средств предприятий и организаций, тогда как доля привлеченных ресурсов составила 48,5%.

Наибольший рост инвестиционной активности зафиксирован в сфере предоставления прочих услуг, где объем капиталовложений увеличился в 3,4 раза. Существенное увеличение показателей также наблюдается в добыче полезных ископаемых (+43,4%), строительстве (+30,4%), транспортировке и хранении (+18,4%), обеспечении электроэнергией, газом и паром (+14,5%), административной деятельности (+12,1%) и здравоохранении (+1,8%).

В то же время значительное сокращение инвестиций отмечалось в деятельности в области информации и связи (-45,2%), операциях с недвижимостью (-42,8%), водоснабжении и утилизации отходов (-35,7%), гостиничном бизнесе и общепите (-33,5%), образовании (-29,4%), обрабатывающих производствах (-17,1%), оптовой и розничной торговле, ремонте транспортных средств (-16,4%), культуре, спорте и досуге (-10,1%), госуправлении и соцобеспечении (-9,9%), сельском и лесном хозяйстве (-8,3%), профессиональной и научной деятельности (-8,0%), а также в финансовом и страховом секторах (-3,6%).

В начале марта стало известно, что инвестиции в основной капитал в Липецкой области в 2025 году упали на 22,1%. Местные власти объяснили снижение показателя «высокой ключевой ставкой».

Кабира Гасанова