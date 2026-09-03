Нидерланды выдали Сербии тело генерала Младича для захоронения

Тело бывшего лидера боснийских сербов генерала Ратко Младича, умершего 27 августа в гаагской тюрьме, должны доставить в Сербию сегодня поздно вечером. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, о времени и месте похорон позднее сообщат родственники покойного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ратко Младич

Фото: Martin Meissner / Reuters Ратко Младич

Фото: Martin Meissner / Reuters

«Мы обеспечим логистическую и транспортную поддержку, а также будем следить за общественным порядком и безопасностью»,— сказал господин Вучич (цитата по Blic).

Политик добавил, что гарантировать безопасность для всех потенциальных участников траурных мероприятий будет непросто, властям придется задействовать все возможные силы.

Ратко Младич возглавлял войска Республики Сербской во время распада Югославии. Гаагский Международный трибунал обвинил его в 1996 году в военных преступлениях и геноциде в Сребренице. Генерала арестовали в 2011 году в Сербии и экстрадировали в Гаагу. В 2017 году его приговорили к пожизненному заключению. В мае 2026-го суд отклонил просьбу о досрочном освобождении осужденного для лечения.