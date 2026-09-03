Дизайнерский ремонт квартиры в Ижевске увеличивает цену «квадрата» почти на 50%

Наценка к стоимости 1 кв. м на вторичном рынке Ижевска за дизайнерский ремонт доходит до 49% в сравнении с «базовым» косметическим. Цена «квадрата» составляет 168 и 113 тыс. руб. соответственно, подсчитали аналитики платформы «Циан». Евроремонт повышает стоимость 1 кв. м до 136 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Качественный ремонт квартиры перед продажей с одной стороны может позволить продавцу повысить ее стоимость, но с другой — может ограничить круг потенциальных покупателей. У всех разное представление о прекрасном, и даже самый выигрышный, по мнению продавца, дизайн может оттолкнуть покупателя, который в итоге выберет базовую “косметику”, чтобы потом на сэкономленные деньги сделать ремонт по своему вкусу»,— отмечает ведущий аналитик платформы Елена Бобровская.

В среднем по РФ 1 кв. м вторичного жилья стоит 137 тыс. руб. Евроремонт повышает этот ценник на 21%, до 166 тыс. руб. Дизайнерский — на 47%, до 201 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что жителю Удмуртии придется откладывать всю зарплату 13,1 года, чтобы накопить на студию на 28 кв. м в Москве.