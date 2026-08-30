Жителю Удмуртии требуется свыше 13 лет откладывать зарплату для студии в Москве

В среднем 13,1 лет придется откладывать полную заработную плату жителю Удмуртии для приобретения квартиры-студии на 28 кв. м в Москве стоимостью 14,1 млн руб. По подсчетам аналитиков портала «Мир квартир», столько лет необходимо жителям региона при месячном доходе в 89,5 тыс. руб. Срок накопления на 1 кв. м при этом составил 5,6 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Чтобы отложить всю сумму для покупки студии в Москве за указанный срок, надо полностью отказаться от любых трат, включая транспорт, еду и развлечения, отмечают специалисты.

«Подобное исследование мы проводили также два года назад. Тогда срок накопления на аналогичную студию составлял 11,9 года. Получается, что квартиры-студии в новостройках столицы за это время стали чуть доступнее. Этому способствовал в первую очередь рост официальных зарплат, который с 2024 года составил 28%, в то время как средняя цена лота площадью 28 кв. м увеличилась всего на 15%»,— прокомментировал гендиректор портала Павел Луценко.

В рейтинге регионов РФ республика занимает 33-е место. Лидером в топе, где необходимо меньше всего лет для накопления нужной суммы, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Жители этого региона должны откладывать всю свою зарплату около 5,6 лет при зарплате 205,3 тыс. руб. Аутсайдером стал Дагестан: местные с зарплатой в 56,6 тыс. руб. обязаны копить на квартиру 20,8 лет.

В среднем по стране людям с зарплатой 110,2 тыс. руб. для полного накопления на квартиру необходимо 10,7 лет.

Напомним, по предыдущему исследованию портала, жителям Удмуртии надо около 6,7 лет откладывать свою зарплату для покупки квартиры за 7,2 млн руб. в новостройке.