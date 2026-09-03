«Ростех» покажет на выставке в Египте «более опасную» модификацию Су-57

«Ростех» представит в Египте экспортный вариант истребителя Су-57Э с принципиально новым вооружением, которое до этого ни разу не демонстрировалось, сообщили в пресс-службе организации. Самолет пятого поколения будет выполнять летную программу с 8 по 10 сентября на выставке «El Alamein International Airshow 2026» в Эль-Аламейне.

«Су-57 — флагманский истребитель российских ВВС, характеристики которого подтверждены в реальных боевых условиях... Новые модификации истребителя становятся еще эффективнее и опаснее», — указано в сообщении корпорации в Telegram.

Первые контракты на поставку Су-57 с зарубежными странами заключили в ноябре 2024 года, однако покупателей тогда не назвали. Главным преимуществом российской разработки над иностранной в Рособоронэкспорте считают ее реальный боевой опыт и «постоянные доработки» из-за предложений военнослужащих. В 2025 году представители компании также сообщили, что сотрудничество по военной продукции планируется примерно с 20 странами. Тогда потенциал проектов оценили более чем в $30 млрд.