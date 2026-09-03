Gallup: 89% опрошенных американцев обвинили правительство в коррупции

89% американцев считают, что в правительстве страны «широко распространена» коррупция, следует из опроса компании Gallup. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Нынешние данные значительно превышают показатели с 2010 по 2025 год, когда о коррупции в правительстве заявляли 72–79% опрошенных.

Gallup отмечает, что наиболее резкое изменение по отношению к коррупции отмечается в опросах респондентов, поддерживающих Демократическую партию США. В последний год президентства Джо Байдена лишь 57% сторонников демократов считали, что в правительстве процветает коррупция. Но уже в 2025 году, когда президентом стал Дональд Трамп, этот показатель вырос до 76%, а в текущем году достиг 91%. Среди политически независимых избирателей (90%) этот показатель больше совпадает с данными демократов, чем республиканцев (83%), и на 12% выше, чем в 2024 году.

Взгляды республиканцев на коррупцию за тот же период изменились гораздо меньше. За последние два года около 80% респондентов заявили о широком распространении коррупции, что в целом соответствует показателю 2024 года, когда так считали 87% всех опрошенных.

Исследователи отмечают, что по уровню восприятия коррупции США существенно опережают страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно опросам Gallup, проведенным в 38 странах ОЭСР, медианный уровень воспринимаемой коррупции там снизился с 69% в 2009 году до менее 60% в 2022-м. В 2025 году медианный уровень восприятия коррупции в ОЭСР составил 59%.

Евгений Хвостик