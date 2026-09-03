СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего в Энгельсе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь военнослужащего в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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Происшествие квалифицировано как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Пострадавший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
В настоящее время следователи и криминалисты СКР совместно с оперативными службами проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
На месте происшествия уже изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. В ближайшее время будет решен вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.