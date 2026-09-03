В Минпромторге отметили интерес зарубежных партнеров к российским технологиям

Большинство иностранных партнеров России заинтересованы не только в поставках российских товаров, но и в обеспечении экспорта технологий. Об этом заявил в интервью «Ъ» замглавы Минпромторга Роман Чекушов на Восточном экономическом форуме.

«Вот яркий пример, один из главных наших партнеров по торговле в топ-3 за пределами ЕАЭС, это Индия, которая реализует планомерно программу "Make in India" и привлекает в том числе и российских инвесторов для создания совместных предприятий»,— рассказал господин Чекушов. Уже реализовано несколько проектов в области транспортного машиностроения и химического комплекса, уточнил замминистра.

Роман Чекушов добавил, что сейчас существует несколько направлений развития международной кооперации. Первое, когда предприятие выходит на рынок той или иной страны и создает совместное предприятие с местным партнером, второе — создает полностью собственную дочернюю компанию.

«Кому-то удобнее работать не в кооперации с другими российскими предприятиями, а индивидуально выстраивая взаимоотношения с партнерами в той или иной стране. У нас таких очень много примеров. Это не только Индия, это Турция, естественно, это практически все страны Евразийского экономического союза»,— отметил замминистра.