Продажи книг на маркетплейсах могут сократиться на 9,8% к концу года

Издательство «Эксмо» в рамках Московской международной книжной ярмарки представило два сценария развития книжной отрасли во втором полугодии. Так, книжный рынок по итогам года может достигнуть 122 млрд руб. (+10,3%), если маркетплейсы эффективно перестроятся на «менее уязвимую модель». В противном случае объем сегмента составит 106 млрд руб. (–4,4%). В экземплярах рынок может как показать рост на 4,5%, достигнув 241 млн изданий, или, соответственно, сокращение — на 9,4%, до 209 млн. Также в пессимистичном сценарии продажи сентября—декабря упадут на 20%, прогнозируют в издательстве.

Сами продажи книг на маркетплейсах в оптимистичном сценарии могут вырасти на 21%, достигнув 72,4 млрд руб. Пессимистичный прогноз предполагает сокращение канала продаж на 9,8%, до 53,9 млрд руб. В первом случае доля канала по итогам года составит 59,1%, во втором — 50,8%.

В «Эксмо» настаивают, что без системных мер поддержки со стороны государства рынок ожидает пессимистичный сценарий развития. Среди них в компании предлагают понижение НДС на печатную книжную продукцию, введение запрета на восстановление НДС по уничтоженным товарам, а также разрешение полностью учитывать стоимость последних в расходах. Кроме того, издательство предлагает ввести льготное кредитование на пополнение оборотных средств.

С 18 июля склады Wildberries подвергаются атакам БПЛА. Среди пострадавших объектов — логопарки в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском краях. Ранее речь шла о выбытии минимум четырех комплексов на 444 тыс. кв. м, или 8% от общего объема логистических площадей. К началу августа было повреждено не менее 17% общей площади складов компании (5,2 млн кв. м), писал российский Forbes. В результате книгоиздатели стали более взвешенно оценивать размеры необходимых тиражей, а некоторые даже сокращать количество выпускаемых новинок. В целом после атак на склады маркетплейса было уничтожено более 11 млн книг, сообщали в августе «Ведомости» со ссылкой на оценку Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей России и Ассоциации книгораспространителей.

Юлия Юрасова