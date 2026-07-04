Беспилотник ижевского предприятия впервые совершил управляемый полет на 420 км

Беспилотное воздушное судно (БВС) Zala Т-20 преодолело 420 км над Охотским морем — между аэропортом Менделеево (Южно-Курильск) и дронопортом «Пушистый» (Южно-Сахалинск). Перелет был полностью управляемым, сообщает пресс-служба предприятия. Проект реализовали совместно с дальневосточной авиакомпанией «Аврора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ZALA Фото: пресс-служба ZALA

«Перелеты на такую дистанцию и в таком режиме в нашей стране никто еще не совершал. Это значимое событие в сфере беспилотной авиации. <...> На всем протяжении маршрута аппарат был на связи и контролировался соответствующими службами авиакомпании и управления воздушного движения. Это новейшая разработка компании Zala, которая испытывается именно на Сахалине»,— отметил гендиректор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Перелет проходил в едином воздушном пространстве с иными пилотируемыми судами и без введения ограничений. Пять часов пути беспилотник находился под управлением пилота с земли. Сообщается, что использовалась система «Геокосмос», обеспечивающая навигацию вне зависимости от спутников и мобильной связи.

Технологию планируют применять в островном регионе и по всему Дальнему Востоку для решения задач народного хозяйства, сообщает правительство Сахалинской области. С помощью БВС можно будет искать пропавших людей, охранять природные богатства, контролировать состояние инфраструктуры и мониторить лесные пожары.

Напомним, в ходе ПМЭФ—2026 Zala подписала соглашение с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и гендиректором авиакомпании «Аврора» о развитии беспилотного направления. По итогам подписанного договора планировалось, что предприятие развернет на Сахалине суверенную систему связи и навигации «Геокосмос».

Владислав Галичанин