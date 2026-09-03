При атаке БПЛА в Кубинке пострадали два человека

Одинцовский округ Подмосковья подвергся атаке БПЛА. Загорелся балкон многоквартирного дома на Наро-Фоминском шоссе в Кубинке. Из-за падения обломков пострадали два человека, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Один обломок БПЛА упал на машину, ранения получил 44-летний мужчина. Второй пострадавший — 22-летний мужчина, который работал на расположенной рядом стройке. Он получил осколочное ранение бедра. Оба госпитализированы, уточнил господин Иванов.

Жителей дома, где произошел пожар, эвакуировали. Они находятся в пункте временного размещения, пожар уже потушили. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что за ночь над регионом сбили 56 БПЛА.