МВД начало проверку после гибели животных из-за погрома в подворье в Удмуртии

Полицейские Удмуртии организовали проверку после погрома на базе отдыха «Домашнее Подворье», в результате которого погибли двое животных. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в МВД по республике. Сотрудники ведомства устанавливают причастных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: База отдыха «Домашнее подворье» Фото: База отдыха «Домашнее подворье»

«На данный момент уголовное дело или административное деяние еще не квалифицировано. Оценка будет дана по результатам проверки»,— говорится в сообщении.

Напомним, днем 31 августа неизвестные устроили погром на базе отдыха. Как сообщили в «Домашнем Подворье», они открыли вольеры и брызгали на животных неизвестной жидкостью из баллона. Были разбиты стекла, оставлены надписи и разгромлена изба. В результате происшествия погибли детеныш белки и крольчиха. Другие животные не пострадали.