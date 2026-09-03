Двое животных погибли в результате погрома на базе отдыха в Удмуртии
Детеныш белки и крольчиха погибли в результате погрома, устроенного неизвестными на базе отдыха «Домашнее подворье» в Можге днем 31 августа. Об этом сообщили в Главном управлении ветеринарии Удмуртии.
«Ветврачи Можгинской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных выехали на место и осмотрели всех оставшихся животных — кроликов, бельчат, голубей, кур и петухов»,— говорится в сообщении.
Травм и признаков критического состояния у других животных не выявлено — ветеринарная помощь им не требуется. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.
На базе отдыха уточнили, что неизвестные открыли вольеры и брызгали на животных неизвестной жидкостью из баллона. В частности, были разбиты стекла, оставлены надписи и разгромлена изба. Сотрудники допустили, что это совершили подростки.