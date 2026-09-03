В Мексике музыканта Джонатана Мелендеса убили вместе со всей семьей

Прокуратура Мехико сообщила об убийстве Джонатана Мелендеса, музыканта из инди-рок-группы Camilo Septimo. Вместе с ним в их квартире были убиты его беременная жена, трехлетняя дочь, няня и собака. Как сообщает CNN, полиция уже задержала двоих подозреваемых, один из которых — друг и бизнес-партнер музыканта.

Убийство произошло в районе Зона Эсмеральда (штат Мехико) в ночь на 2 сентября. Соседи услышали крики и выстрелы и вызвали полицию. Полицейские обнаружили на месте преступления тела четырех людей и собаки с огнестрельными ранениями. Кроме того, в квартире был найден живым шестилетний сын Мелендесов, который даже не был ранен. Установить личности преступников удалось по камерам наблюдения. 3 сентября были задержаны Диего Себастьян, друг и бизнес-партнер музыканта, с которым Мелендес совместно владел недвижимостью и сдавал ее через сервис Airbnb. Второй подозреваемый — Херардо Н., который, как полагает полиция, помогал реализовать план убийства, задуманный Диего Себастьяном.

Следствие рассматривает в качестве главной версии убийства финансовый конфликт между партнерами. В пользу этой версии говорит и тот факт, что за несколько часов до убийства Джонатан Мелендес предупредил одного из близких друзей, что у него будет непростая встреча с бизнес-партнером, и попросил обратиться в полицию, если он долго не будет выходить на связь. Оба задержанных пока отказываются давать показания. Музыкальное сообщество Мексики и участники группы Camilo Septimo выразили соболезнования родным и близким убитых.

Алена Миклашевская