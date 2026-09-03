«Война создает все больше проблем для президента Дональда Трампа»

Иранские вооруженные силы и Корпус стражей исламской революции подвергли ракетным и беспилотным обстрелам американские военные объекты в Кувейте, Иордании и Бахрейне. Международные обозреватели опасаются, что новая эскалация насилия на Ближнем Востоке отдаляет перспективы мирного урегулирования и грозит новыми проблемами глобальной экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Ettela’at (Тегеран, Иран) Трамп продолжает нести свой бред в отношении Ирана! Президент США Дональд Трамп опять похвастался новой агрессией в отношении Ирана, в том числе ударом по жилому дому в провинции Хормозган, где проходила свадьба, и заявил о победе! На церемонии в Белом доме в среду вечером, обращаясь к своему министру войны Питу Хегсету, он сказал: «Вы хорошо поработали в Иране вчера вечером. Это было отлично!» Так он прокомментировал свое очередное преступление в Иране… Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своем заявлении подчеркнул: «В ответ на это преступление сегодня утром смелые солдаты КСИР, нанеся одновременные удары по американским базам в Иордании, Бахрейне и Эрбиле, уничтожили много врагов в результате комбинированных ударов дронами и ракетами по штаб-квартирам и по дому американского командующего авиабазой Али-Салем в Кувейте».

Associated Press (Нью-Йорк, США) Иран обстрелял своих соседей по Персидскому заливу в ответ на удары США Иран обстрелял союзников США в Персидском заливе после ночной американской бомбардировки, которая, по сообщениям иранских государственных СМИ, включала в себя удар по свадебной церемонии. Сирены зазвучали в Кувейте. Системы ПВО перехватывали ракетные и беспилотные атаки в ходе «вопиющей иранской агрессии», сообщило Министерство обороны страны. Эскалация произошла после месячного затишья в боевых действиях. Шестимесячная война привела к резкому росту цен на нефть, потрясла мировую экономику и создала все больше политических проблем для Республиканской партии президента США Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Gulf News (Дубай, ОАЭ) В ответ на удары США Тегеран нанес ракетные и беспилотные атаки по Кувейту, Бахрейну и Иордании Иран нанес ракетные и беспилотные удары по американским объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании, что привело к эскалации после того, как 1 сентября американские войска нанесли удары по иранским военным целям. Корпус стражей исламской революции заявил, что военная база «Титин» в Иордании подверглась «интенсивному ракетному обстрелу», также сообщалось о ракетных и беспилотных атаках в Кувейте и о срабатывании сирен воздушной тревоги в Бахрейне. Центральное командование США заявило, что удары были направлены на объекты ПВО, радары, морские, минные и коммуникационные объекты Корпуса стражей исламской революции. Этот обмен ударами стал крупнейшим прямым столкновением между двумя странами с июля, что вызвало опасения по поводу дальнейшего обострения конфликта, начавшегося с американских ударов в феврале.

The Straits Times (Сингапур) Удары США и Ирана вызывают опасения по поводу возобновления войны на Ближнем Востоке Опасения по поводу возобновления эскалации охватили Ближний Восток 2 сентября, после того как США и Иран обменялись крупнейшими ударами с июля: Вашингтон ударил по южному берегу Ирана, а Тегеран — по американским базам по всему региону. Это обострение грозит углубить конфликт, который затянулся с тех пор, как США нанесли удары по Ирану в феврале, нарушив глобальные поставки энергоносителей и вызвав недовольство со стороны большинства американцев в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. Иран заявил, что ударил по американским объектам в Бахрейне, Иордании, Кувейте и Ираке. Власти Исламской Республики заявили, что цель Тегерана — вытеснить американские войска с масштабной сети военных баз, которые размещены на Ближнем Востоке уже несколько десятилетий.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик