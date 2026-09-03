В подмосковных Котельниках из-за сбоя обесточены более 20 домов

В подмосковных Котельниках возникла «аварийная ситуация» на строящейся дороге. В результате без электричества остались более 20 жилых домов, школа и детский сад, сообщил глава городского округа Котельники Михаил Соболев.

ЧП случилось на Проектируемом проезде 4638. Без электроснабжения остались следующие объекты:

по улице Новая ЦТП-4 — дома № 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

в микрорайоне Белая дача — дома № 11, 12, 13, 15, 16, 17, детсад «Детство», школа № 3, ФОК «Котельники»;

в микрорайоне Опытное поле — дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

По словам господина Соболева, восстановить подачу света должны до 16:00. Другие подробности ЧП он не привел.

Проезд 4638 должен соединить 2-й Покровский проезд с Дзержинским шоссе. Окончание строительных работ планировалось на январь 2027 года, писало местное агентство Regions.