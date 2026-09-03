Объемы топлива в Удмуртии нарастили за счет прямых поставок на заправки с НПЗ

2 сентября в Удмуртии реализовали 1,4 тыс. т топлива, 843 т из них — бензин. Это на 95 т больше, чем в прошлую субботу, заявили в минпромторге республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Такой прирост стал возможен благодаря тому, что сети АЗС получают дополнительные объемы топлива напрямую с нефтеперерабатывающих предприятий»,— говорится в сообщении.

Напомним, несмотря на проблемы с топливом в Удмуртии, учебный год в регионе начался без серьезных транспортных сбоев. К 1 сентября были подготовлены и заправлены 380 школьных автобусов.