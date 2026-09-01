Минпромторг Удмуртии о топливе: учебный год начался без серьезных сбоев

Учебный год на фоне проблем с топливом в Удмуртии начался без серьезных транспортных сбоев, сообщили в минпромторге республики. 380 школьных автобусов заправлены и готовы выйти на маршруты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Ситуация в республике с обеспечением топлива напряженная, но остается стабильной»,— добавили в ведомстве. За сутки в Удмуртии реализовали 1,4 тыс. т топлива. Из этого объема бензин составил 801 т — на 30 т больше, чем в среднем за 29-30 августа. Ранее власти называли комфортным значение в 900 т.

Напомним, объемы ввозимого в Удмуртию бензина с пятницы начали сокращаться: вместо планируемых 900 т в день они оказались на отметке 700 т. И. о. министра промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев связал это с «убытием на внеочередной ремонт одного из поставщиков нашей крупнейшей сети», поставки со стороны которого оказались «фактически нулевыми». Об этом глава ведомства рассказал на аппаратном совещании врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой утром 31 августа.

Подробнее об этом читайте в материале «Поставщик без горючего».