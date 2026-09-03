Минобороны России сообщило о взятии Ижевки, Василевки, Благодатного и Должанки

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Ижевка в Донецкой народной республике (ДНР), а также Василевку, Благодатное и Должанку в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Ижевка перешла под контроль вооруженных сил РФ при наступательных действиях группировки войск «Юг». Населенные пункты в Харьковской области — при наступательных действиях группировки войск «Север». Накануне Минобороны отчитывалось о взятии Святогорска в ДНР и Казачьей Лопани в Харьковской области.