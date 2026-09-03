Туристический ретропоезд «Купеческий экспресс» запустят в Тамбовской области

В Тамбовской области появится туристический поезд «Купеческий экспресс». Состав с оформленными в ретростиле вагонами будет курсировать из Тамбова по выходным. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

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Планируется, что по субботам поезд будет следовать из Тамбова до вокзала Мичуринск-Уральский и обратно. По воскресеньям состав будет курсировать по маршруту Тамбов-1 — Платоновка (Рассказово) — Тамбов-1.

Для пассажиров в Мичуринске и Рассказово подготовят отдельные туристические программы.

В АО «Пригородная пассажирская компания “Черноземье”» (ППК; обслуживает все регионы Черноземья, кроме Орловской области) подчеркнули, что отделка под дерево, мягкие диваны, текстиль и декоративные элементы в интерьере вагонов создают образ железнодорожного путешествия ушедшей эпохи. В пути пассажиры смогут отдохнуть, сделать фотографии, приобрести сувенирную продукцию.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что 17 августа 2026 года генеральным директором ППК стал Михаил Пашкин. До него перевозчика возглавлял Виталий Шульгин, занимавший эту должность с 28 июля 2014 года.

Мария Свиридова