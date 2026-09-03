В Крыму продажу топлива ограничат четырьмя часами в сутки

В Крыму вводят почасовой отпуск топлива на автозаправочных станциях — ежедневно утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По словам господина Аксенова, «пока имеющиеся запасы не закрывают потребность жителей и часть крымчан неизбежно столкнется с ограниченным доступом к бензину». В связи с этим, отметил он, принято решение выдавать суточный объем топлива на заправках в два этапа.

«За час до открытия утренней продажи, то есть в 7:00, на интерактивной карте заправок министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких АЗС бензин и ДТ будут в наличии»,— подчеркнул Сергей Аксенов.

По данным Крымстата, в феврале средняя цена литра бензина на крымских АЗС составила 75,09 руб. В среднем по Южному федеральному округу — 67,88 руб., в среднем по стране — 66,02 руб. В июне стоимость бензина на автозаправках полуострова при остром дефиците топлива выросла в среднем до 185–200 руб. за литр. У перекупщиков цены на топливо колеблются от 250 до 400 руб. за литр.

Александр Дремлюгин, Симферополь