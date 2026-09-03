В Крыму продажу топлива ограничат четырьмя часами в сутки
В Крыму вводят почасовой отпуск топлива на автозаправочных станциях — ежедневно утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
По словам господина Аксенова, «пока имеющиеся запасы не закрывают потребность жителей и часть крымчан неизбежно столкнется с ограниченным доступом к бензину». В связи с этим, отметил он, принято решение выдавать суточный объем топлива на заправках в два этапа.
«За час до открытия утренней продажи, то есть в 7:00, на интерактивной карте заправок министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких АЗС бензин и ДТ будут в наличии»,— подчеркнул Сергей Аксенов.
По данным Крымстата, в феврале средняя цена литра бензина на крымских АЗС составила 75,09 руб. В среднем по Южному федеральному округу — 67,88 руб., в среднем по стране — 66,02 руб. В июне стоимость бензина на автозаправках полуострова при остром дефиците топлива выросла в среднем до 185–200 руб. за литр. У перекупщиков цены на топливо колеблются от 250 до 400 руб. за литр.
Ограничение означает переход от свободной продажи к нормированию запасов на фоне перебоев с доставкой топлива. В мае 2026 года такие меры ввели после ударов по трассе «Новороссия», связывающей Ростов-на-Дону с полуостровом через новые регионы; в июне власти также говорили о проблемах логистики на этом маршруте. Предпринимателям приходилось самостоятельно возить топливо с материка в небольших автомобилях с дополнительными емкостями.
Разделение суточного объема на два периода должно сдержать спекулятивный рост спроса и не допустить быстрого вымывания запасов. Такой режим дает возможность распределить имеющееся топливо между большим числом автовладельцев и сохранить его доступность для социальных служб, но сам по себе не устраняет перебои с поставками.
Поэтому мера рассчитана прежде всего на временную стабилизацию снабжения, а не на увеличение ресурсов полуострова. Ранее, в октябре 2025 года, на фоне перебоев с отгрузками с НПЗ ограничения в Крыму уже вводились, а перебои в работе Керченской паромной переправы назывались причиной дефицита; тогда около половины АЗС в Крыму и Севастополе прекратили продажу бензина.