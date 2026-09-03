На восстановление белгородских, курских и брянских свинокомплексов нужно до 35 млрд рублей

В Белгородской, Курской и Брянской областях на восстановление временно не работающих или разрушенных свинокомплексов потребуется 30–35 млрд руб. Об этом 2 сентября на пресс-конференции в Москве «Российское свиноводство — 2026: рост производства и угроза АЧС» сообщил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По его словам, около половины всех видов мяса в России производится в Центральном федеральном округе, а на Белгородскую, Курскую и Брянскую области приходится около 23% общероссийского объема. Предприятия в этих регионах вынуждены тратить значительные средства на обеспечение безопасности, в том числе на инженерные сооружения и безопасное перемещение транспорта. Кроме того, из-за оперативной обстановки были закрыты фермы, которые в обычных условиях по итогам года произвели бы около 100 тыс. т свинины.

Предложения по снижению нагрузки на предприятия Национальная мясная ассоциация уже направила в Минсельхоз. Сергей Юшин отметил, что ведомство их поддержало.

В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что из-за высокого уровня риска для персонала и производственных процессов на приграничной территории руководство группы «Русагро» приняло решение о закрытии трех свинокомплексов в Белгородской области. Выбыло 6 тыс. т свинины в живом весе на убой.

Мария Свиридова