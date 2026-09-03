Путин выступил за восстановление полноформатных отношений России и США

Российские власти продолжают контакты с представителями американской администрации, сообщил президент России Владимир Путин. Он выступил за восстановление полноформатных отношений с США.

«Но это не только от нас зависит, это зависит от американской стороны»,— сказал господин Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (трансляция велась на странице Кремля во «ВКонтакте»).

По мнению Владимира Путина, президент США Дональд Трамп настроен на «позитивную и конструктивную работу». Контакты России и США «в конце концов приведут к положительному результату», рассчитывает господин Путин.

Последними контактами властей двух стран стали переговоры директора ЦРУ Джона Рэтклиффа с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным в Москве в конце августа. Детали встречи не раскрывались.