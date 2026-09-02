Фестиваль «#ТриЧетыре» в Волгограде перенесен на 2027 год

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил о переносе пятого молодежного фестиваля «#ТриЧетыре» на 2027 год. Решение утверждено на заседании организационного комитета, несмотря на доклады профильных ведомств о полной готовности к проведению мероприятия в текущем году, сообщает пресс-служба областной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Волгоградской области Фото: Администрация Волгоградской области

Глава региона обосновал перенос необходимостью концентрации ресурсов на задачах обеспечения безопасности и поддержки участников специальной военной операции. По его словам, в условиях текущих вызовов, включая временные ограничения в поставках топлива и работе мобильной связи, проведение масштабных праздничных мероприятий нецелесообразно. Высвободившиеся бюджетные средства планируется направить на поддержку военнослужащих.

В заседании оргкомитета приняли участие бойцы СВО, которые также поддержали данную инициативу. Губернатор также поручил мэрии Волгограда в День города сосредоточиться на развитии инфраструктуры, отказавшись от торжеств.

Никита Маркелов