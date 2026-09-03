Правительство Мелони поставило рекорд по длительности пребывания у власти

Правительство, возглавляемое Джорджей Мелони, поставило рекорд по длительности пребывания у власти в истории Италии после Второй мировой войны. К 3 сентября оно непрерывно работает 1413 дней — с сентября 2022 года. Ранее рекордным было нахождение у власти правительства Сильвио Берлускони в 2001–2005 годах. Госпожа Мелони и ее крайне правая партия «Братья Италии» собираются отметить рекорд митингом в городе Бари на юге Италии 4 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Remo Casilli / Reuters Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Remo Casilli / Reuters

Следующие парламентские выборы пройдут в Италии не позже декабря 2027 года. Как пишет Associated Press (AP), «Мелони, прямолинейному и прагматичному политику, удалось избежать кризисов и побегов (из партии.— “Ъ”), что рушило прошлые правительства».

Многие эксперты, опрошенные AP, считают, что стабильность «может сыграть как на пользу “Братьям Италии“, так и против них». «Если вы у власти пять лет и при этом вам нечего показать, когда вы пойдете к избирателям, это может сыграть против вас»,— считает старший научный сотрудник миланского Университета Боккони и эксперт по международным отношениям Натали Точчи. «Правительство Мелони, безусловно, было стабильным и долгим, но мало чего достигло в смысле структурных реформ»,— отметил и итальянский политический аналитик Лоренцо Прельяско.

Яна Рождественская