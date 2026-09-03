Правительство Мелони поставило рекорд по длительности пребывания у власти
Правительство, возглавляемое Джорджей Мелони, поставило рекорд по длительности пребывания у власти в истории Италии после Второй мировой войны. К 3 сентября оно непрерывно работает 1413 дней — с сентября 2022 года. Ранее рекордным было нахождение у власти правительства Сильвио Берлускони в 2001–2005 годах. Госпожа Мелони и ее крайне правая партия «Братья Италии» собираются отметить рекорд митингом в городе Бари на юге Италии 4 сентября.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Фото: Remo Casilli / Reuters
Следующие парламентские выборы пройдут в Италии не позже декабря 2027 года. Как пишет Associated Press (AP), «Мелони, прямолинейному и прагматичному политику, удалось избежать кризисов и побегов (из партии.— “Ъ”), что рушило прошлые правительства».
Многие эксперты, опрошенные AP, считают, что стабильность «может сыграть как на пользу “Братьям Италии“, так и против них». «Если вы у власти пять лет и при этом вам нечего показать, когда вы пойдете к избирателям, это может сыграть против вас»,— считает старший научный сотрудник миланского Университета Боккони и эксперт по международным отношениям Натали Точчи. «Правительство Мелони, безусловно, было стабильным и долгим, но мало чего достигло в смысле структурных реформ»,— отметил и итальянский политический аналитик Лоренцо Прельяско.
Устойчивость кабинета держалась не на отсутствии противоречий между итальянскими правыми, а на их взаимной зависимости. Ни одна из партий не могла победить в одиночку, а споры внутри коалиции чаще касались распределения министерских портфелей, чем ключевых направлений внутренней и внешней политики. Дополнительным стабилизирующим фактором стала договоренность перед выборами 2022 года: правительство должен был возглавить лидер партии, занявшей первое место; Мелони при этом с самого начала закрепила за собой единоличное представительство блока на переговорах с президентом.
Такая конструкция помогает сохранить кабинет, но сама по себе не превращается в доказательство успешного управления. В марте 2026 года провал референдума по судебной реформе стал первым серьезным ударом по позициям Мелони: прежняя аура политической неуязвимости ослабла, а оппозиция получила новый стимул. Поэтому на следующих выборах длительность правления может работать на «Братьев Италии» только вместе с ощутимыми результатами; иначе накопленное время у власти станет основанием спрашивать с партии за ограничения проведенных преобразований.