Глава курского управления СКР уходит в отставку

Пост руководителя управления СКР по Курской области покидает Андрей Гусев, занимавший его с 2021 года. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин, рассказал «Ъ-Черноземье» знакомый с ситуацией источник. При этом на портале правовой информации РФ соответствующий документ еще не опубликован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Гусев

Фото: Управление СКР по Курской области Андрей Гусев

Фото: Управление СКР по Курской области

С сайта курского ведомства уже удалили сведения об Андрее Гусеве. В разделе о руководстве значится только замглавы управления Михаил Васильченко. Кто будет преемником господина Гусева, станет известно в ближайшие дни.

Андрей Гусев родился в 1967 году в Томске. В 1989 году поступил на юридический факультет местного госуниверситета им. В. В. Куйбышева. Карьеру начал в 1994 году с должности помощника прокурора Ленинского района Томска. За 17 лет работы в ведомстве занимал различные должности вплоть до начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Томской области. В 2011-м господин Гусев был назначен заместителем руководителя томского управления СКР. Эту же должность занимал до назначения в Курскую область.

Алина Морозова