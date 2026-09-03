WSJ: Пентагон продлил развертывание войск на Ближнем Востоке на 2027 год

Глава Пентагона Пит Хегсет продлил пребывание подразделений американской армии и флота на Ближнем Востоке на 2027 год. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Речь идет примерно о 50 тыс. военнослужащих. Как сообщают источники газеты, это «часть долгосрочной стратегии, которая должна принести президенту США Дональду Трампу свободу действий в этой войне».

По данным WSJ, в частности, на Ближнем Востоке в 2027 году будут по-прежнему развернуты 19 кораблей и судов ВМС, средства ПВО, истребители и десантные подразделения.

Как отмечает газета, в начале войны с Ираном Пит Хегсет неоднократно заявлял, что конфликт закончится быстро. Однако теперь, пишет WSJ, в Белом доме ожидают, что он может продлиться и в 2027 году. Как утверждают источники, Дональд Трамп хочет сохранять присутствие войск на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность для маневра, включая и наземные наступательные действия в случае эскалации конфликта.

Яна Рождественская