Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
VTB logo

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000

Путин поручил провести квантовую сеть по всему Дальнему Востоку к 2030 году

Необходимо обеспечить города Дальнего Востока квантовой сетью к 2030 году. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Ключевой вопрос — это безопасность и высокая скорость передачи информации. Для этого мы развиваем сеть квантовых коммуникаций, где головной компанией выступают "Российские железные дороги"»,— рассказал глава государства.

По словам Владимира Путина, сейчас протяженность магистральной квантовой сети в России превышает 7,8 тыс. км. Она объединяет 27 субъектов, в том числе 13 городов-миллионников, уточнил президент. Господин Путин обратил внимание РЖД на необходимость протянуть квантовые коммуникации до Дальнего Востока, всех его региональных столиц, чтобы «включить их в контур скоростного обмена информацией и данными».

Подписывайтесь на тему:

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд