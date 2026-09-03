Путин поручил провести квантовую сеть по всему Дальнему Востоку к 2030 году

Необходимо обеспечить города Дальнего Востока квантовой сетью к 2030 году. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Ключевой вопрос — это безопасность и высокая скорость передачи информации. Для этого мы развиваем сеть квантовых коммуникаций, где головной компанией выступают "Российские железные дороги"»,— рассказал глава государства.

По словам Владимира Путина, сейчас протяженность магистральной квантовой сети в России превышает 7,8 тыс. км. Она объединяет 27 субъектов, в том числе 13 городов-миллионников, уточнил президент. Господин Путин обратил внимание РЖД на необходимость протянуть квантовые коммуникации до Дальнего Востока, всех его региональных столиц, чтобы «включить их в контур скоростного обмена информацией и данными».