Подрядчик пойдет под суд по делу о хищении 70 млн рублей в Заволжье

Городецкая прокуратура утвердила обвинение в отношении генерального директора ООО «Эргономика строительства» Александра Кузнецова, которому инкриминируют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реконструкции теплосетей в городе Заволжье. Сумма ущерба составила почти 71 млн руб., сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В октябре 2023 года казенное предприятие «Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства» (сейчас «Регнедвижимость») заключило с компанией обвиняемого договор за 132 млн руб. со сроком исполнения работ до сентября 2024 года.

Как полагает следствие, в 2024 году фигурант представил заказчику фиктивную документацию о выполнении ряда работ, которые фактически не выполнил.

Уголовное дело направлено в Городецкий райсуд.

Как писал «Ъ-Приволжье», казенное предприятие выступало генподрядчиком. Заказчиком было МКУ «Городецстройсервис», которое сейчас в суде пытается вернуть неотработанный аванс.

Галина Шамберина