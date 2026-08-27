Под Астраханью горит вагон со сжиженным газом

В Астраханской области ликвидируют огонь на подъезде к ООО «Газпром Сеть АГЗС». Загорелся вагон со сжиженным газом, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ахтубинске загорелся вагон со сжиженным газом

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области В Ахтубинске загорелся вагон со сжиженным газом

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Инцидент произошел в Ахтубинске на ул. Черно-Иванова, 4. «Происходит факельное горение вагона со сжиженным газом», — сообщили в МЧС. Пожару присвоен повышенный номер вызова.

На месте происшествия работают 15 человек личного состава МЧС, пять единиц техники, полиция, скорая помощь. В тушении задействован пожарный поезд ПАО «РЖД». Пострадавших нет.

«Временно перекрыто движение по улице Черно-Иванова — на участке от магазина „Пятерочка“ до пересечения с улицей Добролюбова», — предупредил глава Ахтубинска Александр Сиваков.

Марина Окорокова