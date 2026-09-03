Путин призвал «не то чтобы экономить, а рационально расходовать» бюджет

Дефицит бюджета России некритичен, заявил президент Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос будет решен. По мнению главы государства, «надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать» средства бюджета и определять приоритеты.

«Что касается дефицита, профицита, это все такими волнами идет. Был и профицит, и тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит»,— сказал господин Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (трансляция велась на странице Кремля во «ВКонтакте»).

«Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет»,— отметил Владимир Путин. По его мнению, в вопросе государственного бюджета необходима тонкая политика. «В целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой, и это приведет к тем ожидаемым эффектам»,— добавил президент.

По предварительной оценке Минфина России, дефицит федерального бюджета вырос в январе-июле до 6,46 трлн руб., или 2,8% ВВП. Расходы бюджета за этот период составили почти 28,6 трлн руб., что на 14,5% больше прошлогодних показателей.