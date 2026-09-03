«Роквелл Капитал» передал акции «Краслесинвеста» ВЭБ.РФ

«Роквелл Капитал» перестал быть акционером компании «Краслесинвест», которая занималась созданием комплекса по глубокой переработке древесины в Богучанском районе Красноярского края. Об этом «Ъ» сообщил представитель «Роквелл Капитала».

По его словам, в связи с возникновением значительных объективных препятствий для реализации проекта 30 марта 2026 ВЭБ.РФ и «Роквелл Капитал» достигли соглашения о выходе последнего из компании. В мае 51% «Краслесинвеста» перешли к ВЭБ.РФ, который стал единственным акционером, сообщили в «Роквелл Капитале».

Ранее «Роквелл Капитал» и ВЭБ.РФ владели 51% и 49% в ООО «Тайга Холдинг», которому принадлежал 51% «Краслесинвеста». Еще 49% «Краслесинвеста» владел ВЭБ.РФ. «Ъ» направил вопросы ВЭБ.РФ.

«Краслесинвест» планировал строительство комплекса мощностью 368,75 тыс. кубометров пиломатериала, 102 тыс. тонн топливных гранул, 1 млн тонн целлюлозы. Инвестиции оценивались в 150 млрд руб. Но реализованы были только две очереди: лесопильное производство и выпуск топливных гранул. В марте 2026 года стало известно, что компании отказали в продлении срока реализации проекта, а в сентябре — что проект «Краслесинвеста» может лишиться статуса приоритетного. Компания оспаривает это в судах.

Подробнее — в материале «Ъ» «От инвестиций полетели щепки».

Анатолий Костырев